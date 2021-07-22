Генеральную репетицию парада ВМФ в Кронштадте отменили из-за сильного ветра

В Кронштадте отменили генеральную репетицию парада ВМФ из-за сильного ветра Фото: Александр ГЛУЗ

В городе Кронштадт Санкт-Петербурга в четверг, 22 июля 2021 года, отменили генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ. Причиной тому стал сильный ветер. Высота волн на Кронштадтском рейде достигает полуметра в высоту.

- Прохождение кораблей на рейде не будет из-за погодных условий. Из-за ветра это может быть небезопасным, поэтому было решено отменить. В остальном репетиция идет, - рассказали "КП-Петербург" в ЗВО.

Репетиция у кораблей не будет, а вот генеральный пролет авиации все же состоится несмотря на ветер.

Тем временем в Санкт-Петербурге все идет по плану. Центр города уже перекрыли и развели четыре моста, чтобы провести репетицию. Добавим, что эти ограничения создали серьезные пробки в городе, так как все автомобилисты отправились через мост Александра Невского. Ограничения движения в Петербурге продлятся до 14:00 часов.