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Происшествия22 июля 2021 11:23

Полиция задержала женщину, избившую палкой сотрудницу МВД в Петербурге

Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали женщину, избившую палкой сотрудницу полиции

В Петербурге задержали женщину, избившую палкой сотрудницу полиции

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, избившую сотрудницу МВД палкой. В четверг, 22 июля 2021 года, следственный комитет города сообщил, что ей оказалась 44-летняя местная жительница, которой уже предъявили обвинение по уголовному делу.

- Установлено, что к совершению указанного преступления причастна женщина 1977 года рождения. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 20 июля у дома 41, корпус 1 по Шуваловскому проспекту. Дознавать УМВД по Приморскому району возвращалась с работы домой и увидела, как во дворе женщина избивает деревянной палкой двух мальчиков на вид около 8 лет каждому. Сотрудница полиции вступилась за детей, однако тогда женщина набросилась на нее. В итоге страж порядка получила несколько ударов в голову, рук и ног.

Сейчас расследование продолжается. Виновной грозит до пяти лет тюрьмы.