В Петербурге увеличилось число новых заболевших коронавирусом 22 июля

Рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 22 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге после недолгого спада опять наблюдается рост новых заражений коронавирусом. Благо, не очень большой. По данным оперативного штаба по COVID-19 на четверг, 22 июля 2021 года, в Северной столице заболели 1943 человека, что на 0,2 процента больше, чем днем ранее.

- Показатель смертности от коронавируса в Петербурге впервые за долгое время упал до отметки в 95 человек. Последний раз такое было месяц назад, - сообщает оперштаб.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 22 июля 2021 года / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге коронавирусом уже заразились 511 389 человек, из них 18 622 умерли и выздоровели 486 753. За минувшие сутки выписаны были 1931 пациент.

В целом ситуация с третьей волной пандемии в Петербурге выходит на плато. Однако город не спешит смягчать меры. Роспотребнадзор принял решение, что праздничный парад в честь Дня Военно-морского флота в городе пройдет без зрителей.