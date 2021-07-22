Женщина погибла, выпав из окна во время пожара в Петербурге

Женщина выпала из окна 6-го этажа во время пожара в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге погибла женщина, спасаясь от пожара. Возгорание произошло в пятом часу утра 22 июля 2021 года в доме 9, корпус 1, по улице Дыбенко в Невском районе. Огонь охватил две комнаты и коридор восьмикомнатной квартиры общежития. Жительница горящей квартиры пыталась спастись от пламени, поэтому вылезла в окно.

- Не вздумай, не прыгай, дура, - кричали ей очевидцы.

Женщина стояла на карнизе шестого этажа, ухватившись руками за оконную раму, сзади нее полыхал сильный огонь. В итоге, в какой-то момент, она полетела вниз, видимо надеясь зацепиться по пути за дерево. Однако упала на землю и разбилась.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, однако помочь несчастной врачи уже не смогли. Она скончалась.

В общей сложности пожар охватил 45 квадратных метров помещения. Чтобы потушить его спасателям понадобился час.