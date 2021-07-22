Ливни и грозы обрушатся на Ленинградскую область 23 июля

Ливень и грозы пройдут в Ленобласти 23 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области ожидается ухудшение погоды. В пятницу, 23 июля 2021 года, в регионе пройдут ливни и грозы. Основной объем осадков придется на ночное время, но и днем пройдут дожди.

- 23 июля будет облачная и прояснениями погода. Ночью в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, в начале ночи местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха около 10-15 градусов, - рассказали в МЧС Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем же тоже пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха прогреется лишь до плюс 17-22 градусов.

Добавим, что грозы и сильный ветер будут бушевать и в Петербурге. Синоптики обещают в прибрежных районах порывы ветра до 15 метров в секунду.