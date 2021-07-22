Огромные очереди выстроились к пунктам оплаты «Петроэлектросбыта»

Очереди к офисам "Петроэлектросбыта" встали из-за ошибок в квитанциях. Фото: vk.com/spb_today / Алина Фролова

Огромные очереди к пунктам оплаты «Петроэлектросбыта» снова заметили в Петербурге. Они стоят уже не первый день - с того момента, как люди получили квитанции за электричество. В документы вкралась ошибка и теперь горожане хотят выяснить, что им делать.

- Вот такая очередь на проспекте Ветеранов, 92 перед входом в «Петроэлектросбыт», пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другие отмечают, что очереди есть в отделении на улице Партизана Германа. Замечали их и в остальных районах Северной столицы. Многие пришли лично из-за того, что по справочному телефону дозвониться не получается.

- Дело не в оплате, а об ошибках в квитанциях, а все вопросы материального характера можно решить личным присутствием в офисе. Стоят в основном пожилые люди, для которых даже 200 рублей - не лишние, объясняют горожане.

В самом «Петроэлектросбыте» уже извинились за ошибки, вызванные техническим сбоем и призвали оплачивать счета через мобильное приложение или сайт.