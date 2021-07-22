Караваевскую улицу затопило из-за прорыва трубы

Рыбацкое пополнило список районов с коммунальными авариями. Фото: vk.com/nashe_rybatskoe / Елена Иванова

Очередная коммунальная авария произошла в Петербурге. На этот раз трубу прорвало в Рыбацком. А точнее на Караваевской улице, которую затопило потоками бурой жидкости. «Плывущие» по ней машины, по слова водителей, подбрасывает от мощных струй снизу.

- Караваевская плывет, - пишут местные жители в паблике «Наше Рыбацкое».

По словам очевидцев, через некоторое время после коммунальной аварии движение по улице было перекрыто. На месте ЧП работают аварийные бригады, людей просят не приближаться к месту аварии.

Напомним, что накануне при похожей ситуации на Белградской улице в промоину с горячей водой провалилась иномарка. Ехавшая в ней женщина пострадала.