ГИБДД начала проверку после массового ДТП с автобусом на Володарском мосту

Водитель "Сузуки" тяжело пострадал в ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Петербургское управление Госавтоинспекции начало проверку после массовой аварии на Володарском мосту, в котором приняли участие три легковые машины, автобус и маршрутка ПАЗ. По большей части все обошлось помятым железом, но один человек все же серьезно пострадал.

- 22 июля около 15:30 на Володарском мосту водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки Джимми» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автобусом ПАЗ и автобусом «Волгобас». Оба автобуса были без пассажиров. В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, на месте ДТП работали две бригады скорой помощи, а причиной аварии могла стать мокрая от дождя дорога. Точные обстоятельства происшествия установят дознаватели.