Пиотровский заявил, что Смольный не будет вмешиваться в конфликт с выселением театра «ЛДМ. Новая сцена» из здания на улице Профессора Попова

В Смольном предложили театру "ЛДМ. Новая сцена" самим искать себе новое помещение. Фото: vk.com/bpiotrovsky

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотовский, курирующий в том числе вопросы культуры, объяснил свою позицию по поводу конфликта с выселением театра «ЛДМ. Новая сцена» из здания бывшего Ленинградского дворца молодежи на улице Профессора Попова. По словам Пиотровского, речь идет о частном конфликте.

- Хочу четко обозначить свою позицию по поводу ситуации с театром «ЛДМ. Новая сцена». Это успешная частная организация, в хозяйственную деятельность которой город не имеет права вмешиваться, - написал чиновник на своей странице ВКонтакте.

Пиотровский отметил, что власти просто не могут кого-то другого, чтобы заселить в помещение новый театр («ЛДМ» обращался за помощью в Комитет по культуре».

- Диалог не может вестись в русле «выселите городской театр и пустите нас на его место».Зал ЛДМ вмещал почти 2 000 зрителей - таких площадок в городе совсем немного, и мы не можем выгнать одних, чтобы помочь другим, - отметил Борис Пиотровский.

Он уверен, что руководство театра «ЛДМ. Новая сцена» сможет найти решение и новое место для того, чтобы коллектив мог продолжить свою деятельность.