Суд арестовал члена банды «черных риэлторов», убивших человека ради квартиры на Невском проспекте

Суд арестовал одного из членов банды "черных риэлторов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд отправил под арест одного из членов группы так называемых «черных риэлторов», отбиравших квартиры у жителей Петербурга. Злоумышленники не гнушались подделкой документов и даже убийством. Так, с владельцем жилья на Невском проспекте они расправились в лесу.

- Следствие полагает, что подозреваемых, используя подложные документы, обманывая компетентные органы, неправомерно завладели чужим имуществом - квартирами стоимостью 1 000 000 рублей, 3 000 000 рублей и 8 260 027 рублей 84 копейки. Двое из них собственнику самой дорогой квартиры причинили смерть неустановленным способом, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установить точную причину смерти мужчины, бывшего инвалидом третьей группы, не удалось ввиду давности преступления. Три года назад его вывезли в лес, несколько раз ударили тяжелым предметом по голове, задушили веревкой и закопали.