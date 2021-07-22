В Кронштадте прогремят залпы салюта в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Кронштадте прогремит салют. Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздничный салют прогремит в Кронштадте 25 июля. В этот День в самом городе-острове и в Петербурге будут отмечать День Военно-морского флота, в часть чего состоится парад кораблей. А вечером небо раскрасят залпы салюта.

- В ознаменование 325-летия Российского регулярного флота и в честь 5-го Главного военно-морского парада Главным командованием Военно-Морского Флота принято решение в 22 часа 00 мин 25 июля 2021 года осуществить залповый артиллерийский салют из города-крепости Кронштадт, - приводит слова Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова пресс-служба Министерства обороны.

Сигнал к началу кронштадтского салюта даст залп из пушки от стен Петропавловской крепости в Петербурге. Причем у орудия будут стоять воспитанники Нахимовского училища.

Напомним, что сам парад по санитарным соображениям пройдет без зрителей, смотреть его лучше всего по телевизору.