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Здоровье23 июля 2021 11:01

Почти 31 тысяча человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 23 июля

В единый колл-центр по вопросам COVID-19 обратились 20 тысяч горожан
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге обследовали на коронавирус 30923 человека на 23 июля

В Петербурге обследовали на коронавирус 30923 человека на 23 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки тесты на коронавирус сдали почти 31 тысяча человек. Об этом в пятницу, 23 июля 2021 года, рассказали в Смольном. Также порядка 20 тысяч горожан обратились в единый колл-центрам по вопросам COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30923 человека. Обработано 20326 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Глава комитет по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в городе значительно снизилось число госпитализаций больных коронавирусом. Накануне в больницы попали 446 человек, а неделей ранее - 677.

Также глава комитета отметил, что в июле выросли темпы вакцинации. Лидерами стали Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы города. На прошлой неделе привито 107577 человек.