Салют в честь Дня ВМФ отменили в Петербурге

В Петербурге отменили салют на День ВМФ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге День Военно-морского флота пройдет не только без зрителей, но и без праздничного салюта. Об этом "КП-Петербург" в пятницу, 23 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

- Салют в честь Дня ВМФ у Петропавловской крепости отменен, - сообщила пресс-служба ЗВО.

Поэтому, всем желающим увидеть красочное небо придется отправится в Кронштадт. В городе пройдет парад, куда будут пускать зрителей, в вечером состоятся и салют и фейерверк в виде Государственного флага Российской федерации. Он будет запущен из специального пускового комплекса.

Залповый артиллерийский салют в Кронштадте состоится в 22:00 часов 25 июля.

Напомним, что сам парад по санитарным соображениям пройдет без зрителей, смотреть его лучше всего по телевизору.