Уголовное дело возбудили на наркодельца, устроившего стрельбу по полицейским в Ленобласти

СК возбудил уголовные дела на наркодельца, устроившего стрельбу по полицейским в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Ленинградской области возбудил несколько уголовных дел на наркоторговца, который устроил стрельбу по полицейским. Утром 24 июля 2021 года силовики пришли в дом в деревне Баландино, где 45-летний петербуржец устроил нарколабораторию. Увидев полицейских мужчина начал по ним стрелять из охотничьего обреза.

- На это бойцы ОСН "Гром" выстрелили мужчине в ногу. После этого ему сразу же оказали медицинскую помощь. Из полицейских никто не пострадал, - сообщили в комитете.

Во время обыска на участке была обнаружена нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. Следователи изъяли более 5 килограммов веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды. В настоящее время назначены судебно-криминалистические экспертизы.

Подозреваемый пока находится в медучреждении, но после его отправят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.