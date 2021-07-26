Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 15:55

Электричку до Пулково запустят через три года

На реализацию проекта Смольный просит денег у Москвы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Электричку в Пулково пустят в 2024 году.

Электричку в Пулково пустят в 2024 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорт Пулково все же запустят электричку. Об этом на совещании по развитию транспортного узла заявил губернатор Александр Беглов. Он доложил Владимиру Путину о том, что поезда смогут курсировать до воздушной гавани уже в 2024 году. Правда, на это нужны деньги. Их город и просит у федерального центра.

- Проект РЖД по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в терминал Пулково является частью глобального проекта развития Петербургского железнодорожного узла. Проект находится в высокой степени проработки. Готовы уже в текущем году активно начать его реализацию, чтобы в 2024 году жителям и гостям города и области предоставить качественно новый сервис. Необходима финансовая поддержка федерального центра, - отметил глава Северной столицы, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Кроме поездов к Пулково планируют сделать отдельный съезд с платной скоростной трассы М-11 «Нева». Это позволит быстро добираться в аэропорт из Новгорода, например.

А что касается железнодорожного движения, то вокруг Петербурга планируется создать два полукольца, по которым электрички будут курсировать в Сестрорецк и Тосно, Гатчину и Пушкин.