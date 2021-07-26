СК заинтересовался петербурженкой, пытавшейся выгнать детей-инвалидов со двора

В Петербурге СК проводит проверку после публикаций в СМИ о горе-матери, пытавшейся выгнать детей-инвалидов со двора. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет заинтересовался женщиной, которая попыталась в грубой форме выгнать детей с ограниченными особенностями здоровья со двора в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Напомним, происшествие сняли на видео очевидцы. На записи, опубликованной в соцсетях, слышно и видно, как дама возмущенно сетует, что дети-инвалиды, находясь на площадке, якобы пугают всех остальных, и они должны гулять отдельно.

Оказалось, что ребят с особенностями развития вывели поиграть сотрудницы «Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра». Но на них внезапно налетела недовольная женщина. Теперь на нее написали заявление в полицию. В стороне не остался и СК. Сейчас следователи изучают публикации в Сети.

- Организована доследственная проверка, по ее результатам сотрудники СК примут процессуальное решение. В данный момент проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.