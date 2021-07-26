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Здоровье26 июля 2021 22:10

Власти Петербурга анонсировали скорое открытие фуд-кортов в ТЦ

В Смольном рассказали, что поесть в торговых центрах можно будет в ближайшие дни, но с соблюдением мер безопасности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в ближайшие дни откроют фуд-корты в торговых центрах.

В Петербурге в ближайшие дни откроют фуд-корты в торговых центрах.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов анонсировал, что фуд-корты в городских торговых центрах откроются в ближайшие дни. Сейчас власти ждут официального одобрения от Роспотребнадзора.

От ТЦ и владельцев точек питания потребуют регулировать потоки посетителей и их количество, проводить термометрию на входе, по максимуму вакцинировать персонал, а также предлагать клиентам бесконтактную оплату и иметь в зале бактерицидные облучатели.

- С Роспотребнадзором мы практически все согласовали кроме даты. Потому что сотрудники ведомства каждый день занимаются мониторингом ситуации. Рассчитываем, что при текущей динамике заболеваемости в ближайшие дни откроем фуд-корты, - отметил Александр Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что фуд-корты в ТЦ Северной столицы закрыты с 17 июня 2021 года из-за роста заболеваемости коронавирусом.