Видео падения двух детей на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге появилось в распоряжении «КП»

Видео падения двух детей на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

Видео падения двух детей на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге появилось в распоряжении «Комсомолки». Судя по записи, двухлетняя девочка, как и рассказывали ранее в транспортной прокуратуре, действительно одна управляла коляской, внутри которой находился малыш-братик. В какой-то момент устройство просто покатилось к краю платформы и утащило за собой ребят. Пострадавшим детям тут же пришли на помощь родители и сотрудники транспортной полиции, их госпитализировали в больницу.

- Многодетная семья следовала по шестой платформе вокзала. Двухлетний ребенок вез коляску с малышом 2020 года рождения. Девочка не справилась с управлением, в результате оба ребенка упали на железнодорожные пути. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Проверку по факту происшествия организовали и сотрудники линейного отдела МВД.