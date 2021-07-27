Бездомных начали прививать от коронавируса в Петербурге

В Петербурге привили от коронавируса 36 бездомных. Фото: vk.com/diaconiafond

В Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса бездомных людей. В минувший понедельник, 26 июля, от инфекции привились 36 человек без определенного места жительства. Документов, удостоверяющих личность, у них не требовали. Всем вакцинированным выдали справку о получении первого компонента «Спутника V».

- Вакцинирование бездомных проходило на стоянке «Автобуса Милосердия» на Миргородской улице, 7. За почти 3 часа прививки сделали 36 человек, - пишет «Петербургский дневник».

Напомним, инициатива прививать бездомных исходила от городских благотворительных организаций и поликлиники №49, сетовавших на то, что лица без определенного места жительства попросту не могут записаться на вакцину из-за отсутствия документов, телефона и интернета.