«Зенит» покинул аргентинец Дриусси, выкупивший свой контракт у клуба

"Зенит" покинул форвард Дриусси путем выкупа контракта у клуба. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» покинул нападающий Себастьян Дриусси, который провел в составе сине-бело-голубых четыре сезона. Примечательно, что для этого он сам выкупил свой недешевый контракт у клуба. Около года назад аргентинец пожаловался в Сети, что третий год играет на «дерьмовой позиции» и собирается уехать из Петербурга. Тем не менее 25-летний футболист тепло простился с одноклубниками и тренерами.

- Спасибо от меня и моей семьи. Петербург – потрясающий город, а «Зенит» – фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов – и они не только классные игроки, но и замечательные люди, - цитируют прощальные слова аргентинца в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что Дриусси отыграл за петербургский клуб 138 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 28 голевых передач. Он является трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка и двух Суперкубков страны.