Капремонт метро «Ладожская» могут перенести на 2023 год

"Ладожскую" закроют на ремонт на несколько месяцев позже. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Закрытие станции метро «Ладожская» из-за капитального ремонта по всей видимости откладывается. По озвученным ранее планам, «Ладожскую» должны были закрыть для пассажиров в конце 2022 года, но теперь срок сдвигается на начало 2023-го.

- Проект ремонта в стадии разработки, поэтому точную дату закрытия «Ладожской» на данный момент назвать сложно. Однако ориентировочно станция перестанет принимать пассажиров в январе 2023 года, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.

В ведомстве отмечают, что «Ладожская» - не просто метро, а крупный пересадочный узел с железнодорожным вокзалом, трамваями и автобусами. Поэтому закрытие станции подземки должно быть точно просчитано.

Напомним, что длительность капремонта составит 11 месяцев.