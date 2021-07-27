Полиция начала проверку после падения детей на рельсы на Московском вокзале Петербурга

Полиция проводит проверку в связи с падением детей на рельсы на Московском вокзале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция начала проверку после падения двух маленьких детей на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел днем в понедельник, 26 июля 2021 года, когда многодетная семья спешила на поезд.

- В момент прохождения досмотровой ленты многодетные родители ненадолго отвлеклись. Один из детей катил коляску с малышом, но не смог ее удержать и вместе с ней упал вниз с платформы, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западном федеральному округу.

На ЧП быстро среагировали сотрудники транспортной полиции, которые патрулировали вокзал. Они прибежали к малышам, подняли с железнодорожных путей и отнесли в ближайший медицинский пункт.

Пострадавшие - двухлетняя девочка и годовалый малыш. В настоящее время дети госпитализированы в больницу. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.