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Происшествия27 июля 2021 13:55

Полиция начала проверку после падения детей на рельсы на Московском вокзале Петербурга

Малыши с травмами попали в больницу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция проводит проверку в связи с падением детей на рельсы на Московском вокзале

Полиция проводит проверку в связи с падением детей на рельсы на Московском вокзале

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция начала проверку после падения двух маленьких детей на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел днем в понедельник, 26 июля 2021 года, когда многодетная семья спешила на поезд.

- В момент прохождения досмотровой ленты многодетные родители ненадолго отвлеклись. Один из детей катил коляску с малышом, но не смог ее удержать и вместе с ней упал вниз с платформы, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западном федеральному округу.

На ЧП быстро среагировали сотрудники транспортной полиции, которые патрулировали вокзал. Они прибежали к малышам, подняли с железнодорожных путей и отнесли в ближайший медицинский пункт.

Пострадавшие - двухлетняя девочка и годовалый малыш. В настоящее время дети госпитализированы в больницу. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.