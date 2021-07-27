Полиция задержала агрессивного гонщика на Ford Mustang, напавшего на водителя в Петербурге

Полиция задержала агрессивного гонщица на Ford Mustang в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция оперативно задержала гонщика на автомобиле Ford Mustang, избившего водителя машины марки Mazda. Инцидент произошел 26 июля 2021 года. В полицию обратился 19-летний хозяин Mazda, который рассказал, что на него напал агрессивный водитель, выбил стекло в автомобиле и угрожал ему убийством.

- Около 9 часов вечера ехал по Таллиннскому шоссе в сторону поселка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель автомобиля Ford Mustang черного цвета, после чего обогнал и принудил к остановке. Водитель Ford подошел к Mazda, разбил боковое водительское стекло и нанес несколько ударов заявителю. После этого злоумышленник сел в свой автомобиль и скрылся в сторону Красносельского шоссе, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, а подозреваемого задержали спустя время. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств.

В настоящее время гонщик доставлен в отдел полиции. Автомобиль же забрали на спецстоянку в связи с обнаружением признаков подделки номеров агрегатов.