Гонщик на "Мустанге" разбил стекло в "Мазде" и угрожал убить водителя в Петербурге

Водитель "Мустанга" разбил стекло машине во время дорожного конфликта в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге гонщик на "Мустанге" напал на водителя "Мазды", выбив стекло машины. Утром во вторник, 27 июля 2021 года, в социальной сети появилось видео, на котором запечатлен жесткий конфликт, произошедший на оживленном Таллинском шоссе.

- Вот такое произошло на Таллинском, 159. Крутышку на Ford Mustang не пустили по встречке, - пояснил причину конфликта автор видео.

На кадрах видно, как черный кабриолет виляет по дороге перед "Маздой", пассажир которого снимает все происходящее на видео. Водитель "Мустанга" пытался не дать проехать своему оппоненту. В итоге ему удалось перекрыть проезд. Мужчина выскочил из машины, с одного удара разбил водительское стекло и начал быть парня на "Мазде".

Гонщик на кабриолете угрожал убийством оппоненту Фото: принтскрин видео.

- Выходи, ты че творишь. Выходи, я убью тебя, - кричал водитель Ford.

Мужчина пытался схватить и вытащить парня из машины. Тот же всячески пытался упираться ногами и даже сжался весь в "комок".

Из-за драки на дороге образовался небольшой затор. На помощь молодому человеку из "Мазды" вышел из машины водитель-очевидец. Чем закончилась история, свидетели не рассказали. Известно, что гонщика на "Мустанге" разыскивают.

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