До +29 градусов, грозы, ливни и град обещают в Петербурге 28 июля

28 июля в Петербурге обещают дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пасмурная и одновременно жаркая погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступившую среду. По прогнозам синоптиков, на город обрушатся гроза с дождями и даже градом. Сопровождать их будет сильный ветер. Но все это произойдет не сразу.

- Днем 28 июля в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами ливни, град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха составит +27...+29 градусов. Атмосферное давление начнет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Изменение погоды будет связано с приходом циклонов. Они принесут с собой понижение температуры воздуха. В четверг термометры покажут уже около +25, а в пятницу и выходные будет от +21 до +23. Все это будет сопровождаться грозами и дождями.