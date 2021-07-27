Две жительницы Мурино порвали друг другу платья в ходе драки на детской площадке

В Мурино две женщины подрались на детской площадке. Фото: vk.com/inna_shakhmatova

Две женщины подрались на детской площадке одного из домов в Мурино. О произошедшем рассказала пострадавшая по имени Ирина на своей странице во «Вконтакте». По ее словам, она гуляла с детьми и оставила коляску младшего ребенка на газоне, что не понравилось местной жительнице. Взрослая дама в белом, как рассказывает Ирина, в грубой форме набросилась на нее со словами, а позже и с руками.

- Началась потасовка, которая закончилась потерей ногтя на мизинце левой руки, порванным полностью платьем, царапинами и ссадинами с моей стороны. Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор, и они за него платят. Мне там не место. Хотя управляющий ЖК пришел на место и сказал, что площадка – общественное пространство, - сетует Ирина.

Обе женщины обратились в полицию с заявлением о побоях. К слову, накануне в Петербурге произошел еще один конфликт на детской площадке, где гневная бабушка попыталась выгнать со двора малышей с аутизмом.