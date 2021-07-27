«Бич нашего времени, который необходимо искоренять»: Детский омбудсмен Петербурга осудила женщину, пытавшуюся выгнать со двора детей с аутизмом

Детский омбудсмен Петербурга вступилась за детей с аутизмом, которых пыталась прогнать со двора гневная бабушка. Фото: СОЦСЕТИ

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина резко осудила поведение женщины, которая накануне пыталась выгнать со двора детей с аутизмом. Напомним, гневная дама выплеснула свое негодование сотрудникам центра, помогающего ребятам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Женщина посчитала, что «больные» дети пугают остальных малышей на площадке, в том числе ее внучку.

Теперь высказываниями темпераментной бабушки заинтересовались в Следственном комитете. Без комментария не остались даже в Минздраве РФ, назвав произошедшее проблемой, с которой нужно работать. На инцидент обратила внимание и детский омбудсмен Северной столицы, посетовав, что ребята с ОВЗ практически ежедневно сталкиваются с грубым отношением к себе от окружающих.

- Это бич нашего времени, который необходимо искоренять. У нас нет отдельного закона, направленного на защиту прав детей с ОВЗ. В детских садах, школах развивается инклюзивное образование, но из-за немилосердия людей, к сожалению, оно не работает на должном уровне, - процитировали Анну Митянину для «КП-Петербург» в пресс-службе ее аппарата.

Как считает Уполномоченный, ребенок с особенностями развития может появиться в любой российской семье, а единственный путь борьбы с невежеством и нетерпимостью – масштабное информирование и воспитание именно что взрослых людей, ведь дети зачастую добрее и милосерднее.

- Данный инцидент не останется без моего внимания. Я буду защищать права особенных детей и делать все, чтобы у каждого ребенка в Санкт-Петербурге были равные права и возможности, - подытоживает Анна Митянина.

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