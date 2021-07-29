МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Петербурге 30 июля

Грозы накроют Петербург в пятницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское управление МЧС предупредило об ухудшении погоды, которое ожидается в городе в пятницу, 30 июля. На Северную столицу обрушатся грозы с ливнями. Сопровождать из будет резкий ветер.

- Днем 30 июля в отдельных районах Петербурга ожидаются ливни, грозы! Ветер западный, юго-западный 7-12, местами порывы до 18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Причиной для ухудшения погоды, а будет и заметное похолодание до +21...23 градусов, окажется приход циклона «Дирк». Он уже натворил бед в Европе, устроив потопы с многочисленными жертвами, но до Северной столицы доберется в ослабленном виде.

Из-за этого в ближайшие дня в городе установится пасмурная погода с дождями и ветром. Воздух будет прогреваться до +20...+22 градусов.