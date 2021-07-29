МЧС предупредило о ливнях и шквальном ветре в Ленинградской области 30 июля

Ливень и грозы обрушатся на Ленобласть 30 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятница, 30 июля 2021 года, в Ленинградской области ожидается пасмурной и дождливой. По предупреждению МЧС в регионе пройдут ливни с грозами, а также поднимется шквальный ветер.

- 30 июля в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до 13-18 градусов тепла, а днем поднимется до плюс 20-25 градусов, - сообщили в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем местами пройдут кратковременные дожди, некоторые районы заденут ливни и грозы. Ветер будет юго-западный, западный 7-12 метров в секунду с усилением до 15-18 метро в секунду.

Также погода ухудшится и в Санкт-Петербурге. В городе тоже поднимется сильный ветер, пройдут грозы с ливнями.