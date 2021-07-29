Количество солнечных часов в июле 2021 года превысило норму Петербурга

Количество солнечных часов в Петербурге превысило норму в июле 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящий июль 2021 года в Санкт-Петербурге оказался не только одним из самых жарких за последние 140 лет, но и очень солнечным. Как рассказала "КП-Петербург" ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра города на Неве Наталья Мироничева, количество часов, когда светило солнце в Северной столице превысило норму.

- Солнца в июле нам хватило. Суммарная за месяц продолжительность солнечного сияния составила 325 часов, при норме 279 часов, - объяснила Мироничева.

Однако месяц еще не закончился. Хоть ближайшие два дня и обещают быть дождливыми, все равно из-за облаков будут обязательно выглядывать теплые лучи.

Напомним, что в июле температура воздуха превышала 30-градусную отметку 12 дней, а также три раза были побиты температурные рекорды.