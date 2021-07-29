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Происшествия29 июля 2021 18:00

Массовое отравление в детском саду №55 в Петербурге закончилось уголовным делом

Ход расследования контролирует прокуратура
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге возбудили уголовное дело по факту массового отравления в детсаду.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту массового отравления в детсаду.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Массовое отравление малышей в детском саду №55 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга логично закончилось возбуждением уголовного дела. Напомним, в середине июля в дошкольном учреждении более два десятка ребят почувствовали себя плохо, позже у них обнаружили кишечную инфекцию. Роспотребнадзор выявил в детсаду разнообразные санитарные нарушения.

Свою проверку организовала и прокуратура. Сотрудники ведомства рассказали о результатах в следственный органы, после чего там не сомневаясь возбудили дело. В худшем случае виновным, если их вычислят, грозит до двух лет лишения свободы.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ход расследования контролирует прокуратура Фрунзенского района, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Петербурга.