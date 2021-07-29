Огненное шоу из-за короткого замыкания контактной сети произошло у Финляндского вокзала

"Фейерверк" возник на контактных сетях возле Финляндского вокзала в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Стало известно, что пробке электротранспорта у Финляндского вокзала в Петербурге предшествовало огненное шоу из-за короткого замыкания на контактной сети. Напомним, к вечеру 29 июля, на улице Комсомола массово встали трамваи и троллейбусы. Позже к ликвидации аварии приступили специалисты.

Сеть дала сбой во время кратковременного ливня. Очевидец Ольга предоставила «КП-Петербург» видеозапись с места происшествия. На ней заметен «фейерверк» и искры от него.

- После этого на участке встал транспорт. Выглядело как шаровая молния, - рассказала очевидец.

Добавим, что из-за аварии временно видоизменились семь маршрутов транспорта.