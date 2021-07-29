Беглов до конца недели подпишет постановление об открытии фуд-кортов в ТЦ Петербурга

В Петербурге на днях разрешат работать фуд-кортам в ТЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Фуд-корты в торговых центрах Санкт-Петербурга могут открыться уже до конца текущей недели. По словам губернатора Александра Беглова, он подпишет соответствующее постановление либо ночью в четверг, 29 июля, либо в пятницу. Как рассказал губернатор, Роспотребнадзор и бизнес договорились обо всех новых правилах осуществления деятельности общепита, в том числе островков в ТЦ.

- Буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

Напомним, фуд-корты не работали в ТЦ Петербурга больше месяца из-за роста заболеваемости коронавирусом во время Евро-2020. Теперь от владельцев общепита потребуют по максимуму вакцинировать персонал, иметь бактерицидные облучатели, регулировать потоки посетителей и их численность, проводить термометрию и многое другое.