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Авто29 июля 2021 23:32

Более 25 тысяч таксистов Петербурга и Ленобласти смогут работать одновременно в двух субъектах

Ранее пробел в законе не позволял перевозчикам из города брать пассажиров, допустим, в Мурино
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В ЗакСе рассказали о пользе законопроекта об одновременной работе таксистов в Петербурге и Ленобласти по одной лицензии.

В ЗакСе рассказали о пользе законопроекта об одновременной работе таксистов в Петербурге и Ленобласти по одной лицензии.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ЗакСобрании Петербурга прокомментировали принятый в первом чтении законопроект о едином разрешении на работу таксистам как в Северной столице, так и в Ленобласти – то есть по одной лицензии. Пока что перевозчикам из города, например, нельзя брать пассажиров на борт в Мурино или Кудрово. Нередко таксистов штрафуют за это нарушение. В парламенте намерены избавиться от насущной проблемы.

- По федеральному закону предусмотрено, что такси может закончить поездку в другом субъекте, но брать оттуда пассажиров – нет. А ведь у нас с Ленобластью единая агломерация, – сетует депутат ЗакСа Петербурга Алексей Макаров. – Разрешение на одновременную работу в двух субъектах будет удобно не только для граждан, но и для бизнеса. Цены вырастут? Так говорят наши оппоненты из правительства, но мы найдем баланс между стоимостью поездки и безопасностью пассажиров.

Парламентарии надеются, что более 25 тысяч таксистов вскоре выдохнут и будут работать в человеческих условиях. Но впереди еще два чтения законопроекта.