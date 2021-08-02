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Общество2 августа 2021 14:27

МЧС предупреждает о штормовом ветре в Петербурге

Вечером на город обрушится непогода с проливными дождями
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Удар непогоды обещают в Петербурге 2 августа.

Удар непогоды обещают в Петербурге 2 августа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Испытание непогодой ждет Петербург. Уже вечером понедельника на город обрушатся проливные дожди и штормовые ветра. О резком ухудшении метеоусловий предупреждают в городском управлении МЧС.

- 3 августа 2021 года в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Ветер северо-западный, западный местами порывы до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Отметим, что по шкале Бофорта такой ветер считается уже штормовым, а сильный шторм начинается с 24,5 метров в секунду.

Кроме этого в гидрометцентре предупреждают и о ливнях. За вечер может выпасть до 80% от месячной нормы осадков. Аварийные бригады «Водоканала» уже направлены к возможным местам подтоплений.