МЧС предупреждает о штормовом ветре в Петербурге

Удар непогоды обещают в Петербурге 2 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Испытание непогодой ждет Петербург. Уже вечером понедельника на город обрушатся проливные дожди и штормовые ветра. О резком ухудшении метеоусловий предупреждают в городском управлении МЧС.

- 3 августа 2021 года в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Ветер северо-западный, западный местами порывы до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Отметим, что по шкале Бофорта такой ветер считается уже штормовым, а сильный шторм начинается с 24,5 метров в секунду.

Кроме этого в гидрометцентре предупреждают и о ливнях. За вечер может выпасть до 80% от месячной нормы осадков. Аварийные бригады «Водоканала» уже направлены к возможным местам подтоплений.