Военные вертолеты и наземная группировка завершили тушение пожаров в Карелии

Военные закончили тушить пожары в Карелии. Фото: ЗВО

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) завершили работу по тушению лесных пожаров в Карелии. Площадь, на которой бушует огонь, сократилась и необходимости в помощи военных уже нет.

- Экипаж вертолета и наземная группировка ЗВО завершили тушение пожаров в Республике Карелия. Экипажем многоцелевого вертолета Ми-8МТВ-5 с водосливным устройством за неделю совершил 266 сливов воды общим объемом около 600 тонн, - сообщает пресс-служба ЗВО.

На земле военнослужащие помогали спасателям и волонтерам. Они убирали горючий мусор с пути огня и останавливали пламя путем встречного отжига земли.

Всего в тушении лесных пожаров в Карелии приняли участие около 100 военнослужащих и более 20 единиц техники ЗВО.