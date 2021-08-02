Суд отправил в СИЗО петербуржца, разбившего голову новорожденной дочке

В Петербурге арестовали горе-отца, разбившего голову маленькой дочери. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пьяного отца из Петербурга, разбившего голову дочке-младенцу, ожидаемо отправили в СИЗО. Напомним, мужчина после рождения малышки любил пригубить спиртного. Как считают в СК, в один из дней он был совсем в невменяемом состоянии и намеревался ударить ногой супругу, но промахнулся и попал прямо в голову дочери, которой на тот момент исполнилось всего 2 недели.

Мать пыталась спасти отца от тюрьмы и заявила медикам о падении ребенка с высоты, но в «скорой» не поверили и сообщили в полицию. В итоге у малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и глазницы.

- Мужчину заключили под стражу на срок по 30 сентября 2021 года. Вину Курбонов (фамилия подсудимого – Прим.Ред.) признает частично. В удовлетворении ходатайства просил отказать, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что горе-отцу грозит до 10 лет лишения свободы.