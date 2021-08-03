Фото с места смертельного ДТП двух грузовиков на трассе М-11 опубликовали спасатели

Появились фото с места смертельного ДТП двух грузовиков на трассе М-11. Фото: vk.com/acclo

Спасательная служба Ленобласти опубликовала жуткие фотографии с места смертельного ДТП с участием двух грузовиков на трассе М-11 по направлению из Петербурга в Москву. Напомним, авария произошла, по предварительной информации, по вину водителя «Скании», который влетел в попутный «Вольво». В итоге от фур не осталось живого места, а почти всю автодорогу заполонили искореженные груды металла.

Водителей пришлось вырезать из кабин. Предполагаемый виновник аварии погиб. Фото: vk.com/acclo

На месте до сих пор трудятся дорожники и полицейские. Недавно оттуда уехали и спасатели, которым пришлось вырезать водителей из кабин.

Из-за аварии на участке образовались огромнейшие пробки. Фото: vk.com/acclo

- Сегодня на 582 км трассы М-11 произошло попутное столкновение грузовых автомобилей «Вольво» и «Скания». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Вольво», и погиб водитель «Скании». Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции, - сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти в своей группе во «Вконтакте».