Завершились поиски 12-летнего мальчика с собакой без вести пропавшего в Петербурге

Без вести пропавший 12-летний мальчик сам вернулся домой в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге завершились поиски 12-летнего мальчика, который ушел 2 августа 2021 года гулять с собакой, но домой не вернулся. Ребенок вышел на улицу около 14 часов из дома на Красносельском шоссе, однако ни вечером, ни ночью так и не появился. Полиция объявила его в розыск.

- Мальчик ушел из дома под предлогом выгулять собаку. Как прояснилось позже, он ушел из дома после ссоры с родителями, - уточнили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские начали поиски сразу же после обращения родителей школьника. Однако ребенок нашелся сам спустя почти сутки своего отсутствия. Домой мальчик вернулся около 13 часа дня, о чем родители сообщили в отделение полиции.

Где обиженный на родителей мальчик находился все время, не уточняется. Известно, что ничего плохого с ним не произошло.