Названо соотношение мужчин и женщин в Петербурге

Женщин в Петербурге больше. И все - красивые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известная советская песня про 10 девчонок на 9 ребят, и сейчас актуальна. По крайней мере в Петербурге. Специалисты регионального управления Федеральной службы государственной статистики рассказали о соотношении женщин и мужчин в городе на Неве.

- По состоянию на 2020 год, в Петербурге на 1000 мужчин приходится 1210 женщин. Соотношение примерно 45 на 55 процентов, рассказал журналистам руководитель статистического управления Виталий Скогорев.

Ленинградская область в этом плане от города практически не отличается, в регионе проживают 47 процентов мужчин и 53 процента женщин.

А вот в брак жители Северной столицы вступают все реже и реже. Падение началось в 2012 году и с тех пор показатели лишь уменьшаются. Так, за 2020 год поженилась 41 тысяча пар. Развелись за тот же период около 23 тысяч, то есть около 55% от числа браков

А вот в Ленобласти количество свадеб и разводов оказалось почти одинаковым - 6600 и 6500 соответственно.