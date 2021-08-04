Уголовное дело об убийстве завели после пропажи девочки из детского дома в Ленинградской области

Дело об убийстве заведено после исчезновения девочки из детдома в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В следственном управлении следственного комитета Ленинградской области завели уголовное дело по признакам убийства в связи с исчезновением 16-летней воспитанницы детского дома. О местонахождении девочки ничего неизвестно уже 10 дней. Об этом в среду, 4 августа 2021 года, пишут "Невские новости".

- Девочка пропала утром 25 июля из Сиверского ресурсного центра, - пишет издание.

О подростке известно, что раньше она часто сбегала из учреждения, но всегда возвращалась обратно сама. Пропавшая состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Что произошло в девочкой на этот раз, пока выясняет полиция.

Напомним, накануне в Петербурге искали 12-летнего мальчика, который ушел из дома гулять с собакой, но так и не вернулся. Оказалось, что ребенок поссорился с родителями, после чего ушел. Спустя сутки мальчик сам вернулся домой.