«Газпром» официально сменил прописку на «Лахта Центр»

"Газпром" официально "прописался" в "Лахта Центре". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Газпром» официально стал петербургской компанией. Это следует из документов, в которых теперь местом расположения штаб-квартиры значится город на Неве. А точнее, Лахтинский проспект, где расположен комплекс зданий «Лахта Центра».

- По данным информационной системы СБИС, нынешний юридический адрес компании – Петербург, Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3,- пишет «Мойка 78».

Ранее штаб-квартира «Газпрома» была «прописана» на улице Наметкина в Москве.

Напомним, что решение о перерегистрации компании в Петербурге было принято на собрании акционеров «Газпрома», прошедшем в июне нынешнего года.

По оценкам экспертов, только благодаря налоговым отчислениям, бюджет Северной столицы сможет получать дополнительно по несколько десятков миллиардов рублей. В 2020-м компания перечислила в бюджет Москвы 20 млрд, а годом ранее цифра составила внушительные 86 млрд. Это более 10% от всего годового бюджета Петербурга.