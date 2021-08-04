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Общество4 августа 2021 22:36

Музей «Павловск» отсудил 328 тысяч рублей у создателей фентези-сериала «Этерна» за вытоптанный парк

В заповеднике остались недовольны уничтоженными газонами и дорожными покрытиями
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Музей-заповедник "Павловск" отсудил 328 тысяч рублей у кинокомпании за вытоптанный газон.

Музей-заповедник "Павловск" отсудил 328 тысяч рублей у кинокомпании за вытоптанный газон.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музей «Павловск» отсудил 328 тысяч рублей у кинокомпании «Блэк Принц Продакшнс», которая в октябре 2020 года проводила съемки фентези-сериала «Этерна» в парке на территории заповедника. В итоге работы парочку аллей на месте было не узнать из-за ног людей и копыт лошадей.

Изначально в музее-заповеднике требовали взыскать 578 тысяч рублей за различные доставленные неудобства. Но суд поумерил пыл истца.

- Зафиксированы факты повреждения дорожного полотна и газонных покрытий на вышеуказанных участках участках Нововесинской и Английской дорог, Краснодолинной, Пильбашенной и Ботанической аллей Павловского парка в результате проведения киносъемок, - сообщается в картотеке арбитражных дел.

Напомним, «Комсомолка» ранее посетила павильоны «Ленфильма» и узнала все подробности амбициозного фентези-проекта, который сравнивают по масштабу с легендарной на Западе «Игрой престолов».