Полиция начала проверку ДТП с мотоциклистом на Васильевском острове в Петербурге

Полицией проводится проверка по факту ДТП на Васильевском острове Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после аварии на Малом проспекте Васильевского острова рядом со Смоленским кладбищем. ДТП между мотоциклом и автомобилем произошло утром в четверг, 5 августа 2021 года.

- Около 7 часов утра 44-летний водитель мотоцикла "Хонда" в мотошлеме, двигаясь по Малому проспекту Васильевского острова от 24-й линии Васильевского острова к улице Беринга совершил столкновение с автомобилем "Тойота", за рулем которого находился 23-летний водитель, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Несмотря на защитный шлем водитель мотоцикла серьезно пострадал. С места аварии его госпитализировали в больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, после которой полиция даст оценку произошедшему и установит виновных.