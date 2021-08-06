7-летнюю девочку изнасиловал мальчик в детском лагере в Петербурге

Семилетнюю девочку изнасиловал мальчик в детском лагере в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в детском лагере мальчик изнасиловал семилетнюю девочку. С таким заявлением в полицию днем в четверг, 5 августа 2021 года, обратилась мать малышки, 37-летняя петербурженка, проживающая на Синявинской улице.

- Женщина рассказала, что ее дочь была в детском оздоровительном лагере, который расположен в Молодежном поселке в Курортном районе Петербурга. Когда именно произошло насилие, пока сказать не может. Уточняет, что это произошло с 26 июня по 11 июля, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Со слов матери, какой-то неизвестный мальчик совершил в отношении ее семилетней дочери насильственные действия сексуального характера. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, громкая история и детьми произошла недавно в Петербурге. Семиклассник изнасиловал пятиклассника на лестничной площадке одного из домов.