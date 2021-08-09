Создателям петербургской «Секты» эзотериков «Орден пути» дали от 3 до 5,5 лет колонии

В Петербурге осудили организаторов "эзотерической секты" "Орден пути". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге вынесли приговор двум основательницам эзотерического сообщества «Орден пути», которых обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, женщины создали «секту» и продавали ее членам обереги на успех в бизнесе и прочее за десятки тысяч евро.

- Суд установил, что в период с 01.01.2012 по 22.12.2016 подсудимая, обладая познаниями психологии, имея высшее психологическое образование, осуществляя руководство созданной ею религиозной сектой «Орден пути», злоупотребляя доверием и тяжелым эмоциональным состоянием потерпевших, убедила последних в необходимости совершения религиозных обрядов по установке «защитных куполов», - сообщает пресс-служба прокуратуры, которая поддержала обвинительное заключение.

Общий ущерб по данным следствия превысил 15 миллионов рублей.

В итоге суд назначил создательнице «Ордена пути» 5,5 лет в колонии общего режима, а ее «правая рука» получила три года там же.