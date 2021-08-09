Петербуржцам предложили придумать свои правила парковки электросамокатов

Жителям Петербурга предложили придумать свои правила парковки электросамокатов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Санкт-Петербурга предложили помочь с принятием правил парковки электросамокатов на улицах города. Комитет по транспорту Северной столицы проводит публичное обсуждение соответствующего проекта. У Смольного уже есть своим наметки – например, оставлять электросамокаты только в пунктах проката, типовой внешний вид для которых разработают отдельно. Брошенные где попало транспортные средства будут отвозить обратно уполномоченные лица из районных администраций.

- Кроме этого комитетом предложено осуществлять вывоз средства индивидуальной мобильности с места хранения на основании заявления силами и средствами владельца или его представителя, - передает пресс-служба Смольного.

В общем, комфортное передвижение по городу зависит и от пешеходов. Высказаться насчет правил парковки может любой желающий на портале публичного обсуждения проектов.