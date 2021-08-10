Глава ЦИК заявила о личной ответственности губернатора за проведение выборов в Петербурге

ЦИК недоволен работой петербургского Горизбиркома. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Центризбиркома (ЦИК) России опять обратила внимание на Петербург. После жалобы певицы и кандидата в депутаты Татьяны Булановой, Элла Памфилова довольно резко выразилась на счет ситуации в городе на Неве.

- Еще два года назад ЦИК призывала членов городской комиссии самораспуститься, чтобы дать шанс прийти новым людям и навести там серьезный порядок: создать избирательную систему, которая бы в полной мере была достойна этого великого и замечательного города. Шанс был упущен. Мы поменяли несколько председателей, а «воз и ныне там». Фактически, губернатор взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы, - приводит слова Памфиловой пресс-служба ЦИКа.

Глава Центризбиркома отметила, что не комиссия не собирается самоустраняться от решения проблемы, поэтому в Петербург направлена спецгруппа, которая изучит ситуацию на месте.

- Мы даем еще один шанс Горизбиркому в оставшийся до выборов период навести порядок там, где это еще возможно, - заявила Памфилова.