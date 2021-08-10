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Общество10 августа 2021 13:53

Линейки на 1 сентября в школах Петербурга отменять не будут, но маски на родителей наденут

Как пройдут традиционные мероприятия на День знаний, рассказали в Роспотребнадзоре
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Линейки на 1 сентября пройдут в масках.

Линейки на 1 сентября пройдут в масках.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже совсем скоро наступит 1 сентября и десятки тысяч юных петербуржцев пойдут в школу. Будут среди них и первоклассники, а потому многих мам и пап беспокоит, как пройдут торжественные линейки по случаю Дня знаний. Свои пояснения дали Роспотребнадзор и городской Комитет по образованию.

- Проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет осуществляться по классам или параллелям на открытом воздухе. Все участники, в том числе и родители должны будут использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски), - пишут со ссылкой на информацию из ведомств «Невские новости».

Естественно, что детей требование о ношении масок не касается.

А вот никаких собраний в актовом зале или других внутренних помещениях быть не может. Напомним, что в Петербурге продолжает действовать запрет на проведение любых мероприятий, численностью свыше 75 человек. И до 1 сентября его вряд ли отменят.