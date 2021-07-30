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Здоровье30 июля 2021 10:40

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 29 августа

Действующие меры, кроме отдельных послаблений для фуд-кортов и аттракционов, остаются в силе
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Фуд-корты открываются, но остальные ограничения продолжают действовать.

Фуд-корты открываются, но остальные ограничения продолжают действовать.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга продлили до 29 августа действующие в городе карантинные ограничения. 30 июля губернатор города Александр Беглов подписал изменения в главное «коронавирусное» постановление №121. Но есть и послабления.

- С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Для этого потребуется привить 100% персонала указанных организаций. Кроме того, постановлением вводится обязательная вакцинация 80% сотрудников «контактных» сфер экономики, в том числе общественного питания, транспорта, образования и так далее.

Остальные существующие ограничения, в том числе запрет на массовые мероприятия, спортивные соревнования без зрителей, ограничение вместимости театров, кино, прогулочных судов и прочее, введенные с 13 июля, сохраняются.